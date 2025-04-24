Столичный коммунальный флот вышел на дежурство на Москве-реке и Яузе

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

С началом навигационного сезона в столице коммунальные суда приступили к дежурству на Москве-реке и Яузе. Об этом сообщили в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

"Благодаря грамотной расстановке флота вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем", – цитирует комплекс заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Он отметил, что для ежедневного мониторинга чистоты водных объектов задействованы теплоходы, катера, плавкраны и мусоросборщики.

В осенне-зимний период весь флот прошел комплексное техническое обследование, включающее замену расходников, диагностику основных агрегатов, а также проверку топливных систем и рулевых колонок.

В комплексе уточнили, что рабочие сосредоточили основные силы на очистке верховьев Москвы-реки, чтобы мусор не распространялся дальше. На разных участках работают как мусоросборщики, так и малые суда, а для донной очистки применяются плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами.

По данным городского хозяйства столицы, в прошлом сезоне коммунальный флот собрал более 600 тонн мусора, устранил почти 140 загрязнений и поднял со дна около 6,5 тысячи тонн грунта.

Сергей Собянин объявил о запуске летней речной навигации 24 апреля. К началу сезона городские службы отремонтировали набережные, обновили парапеты и ограждения, привели в порядок сходы к воде.

Речной ситуационный центр следит за безопасностью акватории через сеть из 500 камер наружного видеонаблюдения. Контроль за порядком на всем протяжении реки осуществляют сотрудники Московской речной полиции, а также специальный Водный патруль.