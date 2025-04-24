24 апреля, 22:15Транспорт
Ретроавтомобили и мотоциклы приняли участие в автопробеге Победы в Москве
Ретроавтомобили и мотоциклы 24 апреля приняли участие в автопробеге Победы в Москве. Перед началом акции торжественно возложили цветы к Вечному огню, а затем проехали по Кутузовскому проспекту и, сделав круг, вернулись на Поклонную гору.
Всего для пробега собрали около 20 автомобилей ГАЗ-М20 "Победа" и более 10 ретромотоциклов. Зрителям дали возможность не только посмотреть на коллекционные модели, но и посидеть за рулем.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.