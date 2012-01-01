Москвичи предложили запретить склонять названия столичных районов

Москвичи предлагают запретить склонять названия столичных районов и штрафовать тех, кто "в Лефортове" или "в Новокосине". По мнению жителей города, это неправильное произношение, которое "режет слух". Вместе с экспертом разбираемся, что об этом говорят нормы русского языка.

"Режет слух"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Лингвистические баталии идут в Москве уже не первый год. Склонение названий районов среднего рода раздражает большое количество горожан, считающих, что это признак безграмотности. Некоторые предлагают и вовсе запретить упоминания районов в склонении.

"Старые жители Москвы говорят правильно: Люблино, Марьино и так далее. Моя бабушка в лоб залепила мадамке, которая попыталась название ее района склонить", – написала девушка в соцсетях.



пользователь соцсетей Надо запретить склонять средний род в наименовании. Смешно же звучит: в Новокосине, в Лефортове, в Балобанове. Лефортово – в Лефортово.

Раньше многие замечали подобные "коверканья" названий даже в трамвайных вагонах и метро.

"В середине "нулевых" в одном из трамваев звучало ужасное "трамвайное депо в Строгине". Так реально по жалобам людей объявление переозвучили на нормальное, где говорилось "в Строгино", – отметил комментатор.

Однако такого мнения придерживаются не все. Например, в Сети ссылаются на правила русского языка, согласно которым склонять названия районов можно и, более того, – нужно.



пользователь соцсетей Мне режет слух, когда говорят я "живу в Люблино". Я живу – где? – в Люблине.

"Мне 72, и нас учили, что надо склонять. Сейчас молодежь плохо знает родной русский язык, увы", – добавила другая москвичка.

Некоторые комментаторы также отметили, что правилам русского языка сегодня уделяют мало внимания: многие до сих пор считают, что "кофе" – среднего рода, а слово "бариста" можно склонять.

Дань моде?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Склонение названий московских районов, оканчивающихся на -о, подчиняется общим правилам русского языка для склонения топонимов, рассказала Москве 24 филолог Татьяна Серебренникова.

Эти слова, как и существительные среднего рода, должны склоняться, но в современной речи часто этого не делают – из-за этого и возникают споры.



Татьяна Серебренникова филолог В бумагах и официальных текстах названия обычно пишут в одном виде, чтобы не путаться. В том числе поэтому на дорожных знаках или в расписаниях транспорта всегда пишут одинаково в именительном падеже: Тушино, Новокосино, Бутово. И люди думают, что их менять нельзя. Но на самом деле правильно говорить "в районе Тушино", но в "Тушине".

Кроме того, специалист заметила, что названия районов путают со словами, которые не склоняются.

"Пальто или кино, например", – пояснила специалист.

Филолог также отметила, что многие не воспринимают на слух склонения вроде "в Тушине" или "в Новокосине" из-за привычки и моды. По ее словам, такое звучание некоторым кажется "странным и старым", поэтому это тяжело воспринимать на слух.

При этом Серебренникова добавила, что язык постоянно меняется и не исключено, что в ближайшем будущем привычка не склонять названия войдет в норму.