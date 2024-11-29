Филолог Серебренникова: люди не склоняют названия районов Москвы от незнания и моды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Люди не склоняют названия столичных районов, заканчивающихся на "о", вроде Бутово, Тушино или Новокосино, от незнания. Таким мнением с Москвой 24 поделилась филолог Татьяна Серебренникова.

Эксперт подчеркнула, что названия районов Москвы, которые заканчиваются на "о", необходимо склонять.





Татьяна Серебренникова филолог По правилам русского языка мы говорим не "в Тушино", а "в Тушине", не "из Новокосино", а "из Новокосина". Но в жизни многие так не делают. Почему так? Потому что в бумагах и официальных текстах названия обычно пишут в одном виде, чтобы не путаться.

По ее словам, по этой же причине на дорожных знаках или в расписаниях транспорта названия районов всегда пишутся в именительном падеже, из-за чего люди думают, что склонять их нельзя.

"От незнания люди стали думать, что так можно делать и в обычной речи, что это нормально – говорить "из Бутово", а не "из Бутова", – отметила Серебренникова.

Она добавила, что часто люди путают такие названия районов со словами, которые не склоняются, вроде пальто или кино.





Татьяна Серебренникова филолог Из-за образования, в частности. Еще это дань моде такая. Сейчас уже просто не модно говорить: "Я живу в Тушине". Многим кажется это странным и старым, как раз потому что все привыкли к другой форме и переучиться обратно сложно. Мозг с трудом воспринимает такую форму.

При этом Серебренникова подчеркнула, что у нее "не совсем популярное мнение на счет того, как нужно склонять" данные названия районов. Так, по ее мнению, склонение, являясь частью правил русского языка, помогает говорить точнее и понятнее.

"Но поскольку язык наш постоянно меняется, то приходится принимать новые формы и правила. Язык – это же в первую очередь не правила, а люди, носители. Хотя, безусловно, склоняя названия, мы сохраняем язык красивым и грамотным. Это важно, чтобы русский язык не упрощался и не терял свои правила", – заключила филолог.

Ранее жители столицы начали спор из-за склонений станций метро "Медведково" и "Новокосино". Обсуждения вызвали указатели в подземке. Мнения москвичей разделились.

Одни считают, что нужно следовать литературной норме. Другие думают, что она противоречит привычному разговорному склонению.

