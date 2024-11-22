Неграмотная речь блогеров вызывает наибольшее раздражение у россиян

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Речевые ошибки и неправильное построение предложений в речи блогеров вызывает наибольшее раздражение у 60% россиян. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные исследования, проведенного ко Дню словаря.

Также россияне чувствительно относятся к грамотности речи чиновников, о чем сообщили 58% респондентов. Среди самых распространенных ошибок назвали использование слова "роспись" вместо "подпись", на что указали чуть больше половины опрошенных. Следом идет неправильное употребление слова "одолжить" в значении "взять в долг". А 14% указали на довольно необычную речевую ошибку – путаницу между "аутентичный" и "самобытный".

В целом грамотную речь считают ключевым фактором в рабочем общении 52% опрошенных. Также респонденты указали, что она важна при трудоустройстве и заполнении документов. А вот на первом свидании умение говорить без ошибок важно только 21% опрошенных.

Несмотря на это, треть россиян старается сдерживаться и не поправлять собеседника. Однако 5% молчать не станут и обязательно скажут об ошибке, даже если сами не знают правильного варианта.

Ранее сообщалось, что портал "Грамота.ру" назвал слова "инсайт", "вайб", "нарратив", "абьюз", "аскеза", "осознанность" "прилет" главными претендентами на слово года. Всего эксперты рассматривали более 120 слов, но в лонг-лист вошло лишь 40 из них.