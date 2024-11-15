Свыше 30 тысяч мероприятий ежегодно проходит в столичных библиотеках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Свыше 30 тысяч мероприятий ежегодно проходит в 440 городских библиотеках, расположенных в Москве. Как отметила заммэра Наталья Сергунина, интерактивы привлекают не только москвичей и россиян, но и зарубежных туристов.

По ее словам, столичные библиотеки преобразуют в современные центры для саморазвития и творчества. Там можно посетить мастер-классы и встречи с писателями, а также посмотреть спектакли и послушать выступления музыкальных коллективов.

Кроме того, побывать в столичных читальнях можно и в рамках тематических маршрутов, представленных в туристическом сервисе Russpass. Так, одна из самых знаменитых среди москвичей и гостей столицы – библиотека № 3 имени Н. А. Добролюбова. Помимо различных мероприятий, она привлекает посетителей атмосферой, которую создают винтовые лестницы, старинные деревянные полки и расписные потолки.

Самой крупной столичной читальней считается Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова. Она включает в себя более миллиона изданий на разных языках. Здесь же проводят читки пьес, тематические фестивали, выставки и экскурсии.

Между тем познакомиться с произведениями восточной литературы можно в библиотеке № 24 – культурном центре имени Назыма Хикмета. Совместно с турецким культурным центром имени Юнуса Эмре там организуют семинары, выставки и творческие вечера с участием деятелей культуры и искусства из-за границы.

В свою очередь, библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино прославилась благодаря 16-ярусным книгохранилищем, в котором собраны издания на 154 языках мира. Для гостей в ней устраивают фестивали, посвященные культуре разных стран, и конференции с участием зарубежных гостей.

Тем временем принять участие в ночных тематических экскурсиях можно в Российской государственной библиотеке. Там же можно ознакомиться с подлинными черновиками произведений русских писателей. Учреждение также известно своим вкладом в организацию международного проекта "Образовательная коллаборация библиотек Содружества – 2024". В его рамках в Москву приезжала молодежь из Белоруссии, Индии, Мексики, Сербии, Монголии и Турции.

Еще одной из самых больших читален для юного поколения в мире по объему книжного фонда считается Российская государственная детская библиотека. Ежегодно ее посещают 45 тысяч человек, которые принимают участие в квестах, викторинах, творческих конкурсах, а также во встречах с авторами, презентациях книг и концертах.

Ранее в сервисе "Библиотеки Москвы" на портале mos.ru была опубликована новая подборка книг "В единстве народов вся сила России!", которую посвятили Дню народного единства.

В список были включены 23 издания. Среди книг из подборки оказалась научно-популярная литература, исследования, а также биографические произведения. Все они повествуют об исторических событиях начала XVII века и ключевых фигурах того периода.