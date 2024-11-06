Онлайн-проект "Культура Москвы" запущен на портале mos.ru

Фото: пресс-служба Депкульта

На портале mos.ru запустили раздел "Культура Москвы", в котором собраны новости, анонсы событий, а также полезные сервисы и информация о творческих учреждениях, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Онлайн-проект уже объединил данные более чем о 800 столичных площадках – парках, библиотеках, театрах, музеях и других пространствах города. На главной странице раздела представлены главные тематические блоки. Одним из таких являются "События".

"Здесь пользователи могут выбрать интересные им концерты, экскурсии или постановки и сразу приобрести билеты. Сейчас в афише представлено больше 15 тысяч мероприятий. Список будет постоянно обновляться и дополняться", – отметила Сергунина.

Среди других блоков – "Образование" – о творческих учебных заведениях и различных курсах, а также "Библиотеки", где можно оформить единый читательский билет и полистать каталог книг.

На странице предусмотрена удобная система поиска – по сфере, дате и расположению учреждения. Кроме того, в разделе присутствуют авторские подборки, например "Пять романтических спектаклей" или "Шесть главных выставок осени", а также категория с предложениями для детей и подростков.

Ранее в сервисе "Библиотеки Москвы" на портале mos.ru была опубликована новая подборка книг "В единстве народов вся сила России!", которую посвятили Дню народного единства.

В список были включены 23 издания. Среди книг из подборки оказалась научно-популярная литература, исследования, а также биографические произведения. Все они повествуют об исторических событиях начала XVII века и ключевых фигурах того периода.