Второй сезон проекта Главархива "Взгляд нового поколения" стартовал в Москве

Фото: Главархив Москвы

Второй сезон проекта Главархива "Уникальные документы. Взгляд нового поколения" стартовал в Москве, пишет портал мэра и правительства столицы со ссылкой на начальника архива Ярослава Онопенко.

Новый сезон Главархива посвящен скорому празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Так, столичные ученики с 8-го по 11-й класс и студенты колледжей начали изучать документы Героев СССР, а также ученых-изобретателей общества имени Христофора Леденцова.

"В первом учебном полугодии в конкурсном отборе приняли участие почти 750 студентов колледжей и школьников, из них только 25 молодых людей были отобраны в качестве финалистов. Все победители конкурса три недели будут посещать Главархив Москвы, изучать архивные материалы, составлять биографические справки, знакомиться со спецификой работы с подлинными историческими источниками", – сказал Онопенко.

Он добавил, что в конце занятий все ученики будут защищать свои проекты по выбранным лицам, доказывая уникальность и значимость документов для истории города. Два потока занятий пройдут уже до конца текущего года, а до летних каникул состоятся еще 3.

Для прохождения в проект нужно было написать эссе об одной из персоналий. Лучших выбрало жюри Главархива. Эксперты отметили, что больше всего, 90 сочинений, школьники и студенты посвятили полководцу Константину Рокоссовскому. Чуть меньше, 78 эссе, рассказывали о маршале СССР Георгии Жукове.

Финалисты "Взгляда нового поколения" будут изучать биографии Александра Василевского, Семена Богданова, Ивана Блажевича, Ивана Людникова, Ивана Корчагина, Ивана Баграмяна, Павла Батова и многих других. В перечень материалов войдут работы Константина Циолковского, Николая Зелинского, Владимира Вернадского и других.

Ранее Главархив Москвы опубликовал списки награжденных участников Отечественной войны 1812 года в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории". Теперь горожане могут узнать судьбу не только офицеров, но и рядовых, ополченцев, партизан, горожан и даже крестьян.

Кроме того, в виртуальном музее представлена информация о предках жителей Москвы, которые застали ВОВ.

