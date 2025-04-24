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24 апреля, 13:15

Транспорт

В Музее Транспорта Москвы отреставрировали такси ГАЗ-М21Т

В Музее Транспорта Москвы отреставрировали такси ГАЗ-М21Т

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Специалисты Музея Транспорта Москвы завершили реставрацию автомобиля такси марки ГАЗ-М21Т, который войдет в экспозицию. Знаменитая "Волга" выпускалась с 1956 по 1970 год и стала символом эпохи.

Всего с начала 2025 года реставраторы столичного музея подарили вторую жизнь пяти автомобилям советского периода: "Запорожцу" с комбинированным управлением, седельному тягачу марки ГАЗ 51П, машине скорой помощи марки РАФ "Латвия", а также автомобилям "Победа" и "Волга".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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