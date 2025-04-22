Ретроавтопробег состоится около Музея Победы 24 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

В рамках акции "Диктант Победы" 24 апреля состоится автопробег ретроавтомобилей около Музея Победы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Мероприятие начнется в 10:00, а в 11:40 стартует автопробег.

Колонна ретроавтомобилей начнет движение от Музея Победы, проследует по Кутузовскому проспекту и завершит маршрут у мемориального комплекса на Поклонной горе. Для посетителей подготовлена бесплатная программа с возможностью фотосъемки на фоне исторических автомобилей, говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в автопробеге поучаствуют около 20 ГАЗ М-20 "Победа", выпущенных в 1948–1955 годах.

Ранее сообщалось, что на портале "Молодежь Москвы" появилась отдельная страница, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На ней каждый может поделиться историями о героях своей семьи, посмотреть документальные фильмы и присоединиться к патриотическим акциям.

Кроме того, молодежь может пройти на странице познавательный тест. Он разделен по таким темам, как даты, события, личности и культура.