В Москве выставили один из самых больших макетов железной дороги

В Музее Гаража особого назначения открылась выставка "Железнодорожная модель". Она приурочена к 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

На выставке представлен один из самых больших в России действующих железнодорожных макетов. Он занимает более 200 квадратных метров. В масштабе 1:87 здесь воссоздана реальная железная дорога – со станциями, регулярным движением пассажирских и грузовых поездов, сигналами светофоров и гудками локомотивов.

Кроме того, посетители могут увидеть более 300 моделей различной железнодорожной техники – как отечественной, так и зарубежной.

Ведущая Москвы онлайн Лариса Соколова в прямом эфире пообщалась с моделистами, попробовала себя в роли машиниста на специальном тренажере и поучаствовала в мастер-классе по забиванию в шпалу "бамовского костыля".