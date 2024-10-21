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21 октября, 15:15

M24.RU

В Москве выставили один из самых больших макетов железной дороги

В Москве выставили один из самых больших макетов железной дороги

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В Музее Гаража особого назначения открылась выставка "Железнодорожная модель". Она приурочена к 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

На выставке представлен один из самых больших в России действующих железнодорожных макетов. Он занимает более 200 квадратных метров. В масштабе 1:87 здесь воссоздана реальная железная дорога – со станциями, регулярным движением пассажирских и грузовых поездов, сигналами светофоров и гудками локомотивов.

Кроме того, посетители могут увидеть более 300 моделей различной железнодорожной техники – как отечественной, так и зарубежной.

Ведущая Москвы онлайн Лариса Соколова в прямом эфире пообщалась с моделистами, попробовала себя в роли машиниста на специальном тренажере и поучаствовала в мастер-классе по забиванию в шпалу "бамовского костыля".

городвыставкивидеоМосква онлайнЛариса Соколова
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