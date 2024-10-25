Собянин: шок-центры помогают в спасении жизни пациентов с острым инфарктом

В Москве сегодня работают 14 специализированных шок-центров. За два года там спасли тысячи жизней. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Врачи центров оказывают помощь пациентам с обширным острым инфарктом миокарда, где главная угроза – кардиогенный шок. Для его предотвращения необходима оперативная работа профессионалов.

Пилотный проект шок-центров был успешно реализован на базе ГКБ № 23 имени И. В. Давыдовского, показав результаты, соответствующие мировым стандартам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.