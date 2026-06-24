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24 июня, 15:19

Шоу-бизнес

Экс-жена телеведущего Диброва рассказала, что он перенес операцию

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Телеведущему и журналисту Дмитрию Диброву сделали операцию после перелома руки, сейчас с ним все в порядке. Об этом заявила его бывшая супруга Полина Диброва в комментарии РИА Новости.

Ранее телеграм-канал Mash писал, что медики диагностировали у Диброва перелом лучевой кости правой руки после падения с лестницы. По информации канала, телеведущий якобы не согласился на операцию, из-за чего был риск частичной потери подвижности руки.

Однако его экс-супруга рассказала, что накануне он провел вечер с детьми, вместе они смотрели фильмы.

"Сегодня я также ему написала, спросила, что случилось, что с рукой. Он сказал, что все в порядке. Была проведена операция. Все хорошо, под присмотром врачей. Так что это все (информация о частичной потере подвижности. – Прим. ред.) домыслы и выдумки", – заключила Диброва.

Телеведущий попал в больницу 21 июня. Он упал с лестницы во время отдыха в ночном клубе в Москве. На следующий день его выписали.

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