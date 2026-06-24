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24 июня, 15:43

Происшествия

Обвиняемая в контрабанде почти 9 тонн кокаина россиянка попросила отправить ее на СВО

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Обвиняемая в контрабанде почти 9 тонн кокаина Оксана Зубарева попросила отправить ее на СВО, сообщил ТАСС из зала в Белгородском районном суде.

По данным следствия, в декабре 2018 года женщина, проживавшая в Белгородской области, наняла в России экипаж грузового судна Eser, которое должно было пройти из Панамы в Марокко под панамским флагом. Вместе с Зубаревой действовал подданный Испании, уголовное дело против которого выделено в отдельное производство. Соучастники действовали в составе международной организованной группы.

По указанию Зубаревой судно поменяло курс, у острова Ла-Тортуга в Венесуэле экипаж принял 8,7 тонны кокаина. После этого Eser направился в порт назначения, однако судно было вынуждено сделать остановку в городе Прая в Кабо-Верде. Местная полиция задержала членов экипажа в январе 2019 года.

В отношении Зубаревой возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере". Во время заседания в суде ее адвокат Сергей Николаев заявил, что она попросила разрешить ей заключить контракт по прохождению службы в зоне СВО.

"Хочу принять участие в защите своей Родины, помочь нашей армии <...>, так как всех нас объединяет общая цель", – указано в ходатайстве.

Ранее на островах Фиджи было найдено больше 60 брикетов кокаина с маркировкой Tesla. Часть упаковок была прикреплена к плавучим устройствам или воздушным шарам. Общая стоимость партии может превышать 15 миллионов долларов.

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