Московский зоопарк и "Активный гражданин" представили викторину о жирафах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский зоопарк совместно с проектом "Активный гражданин" подготовил новую витрину, героями которой стали жирафы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В зоопарке в экспозиции "Животные Африки" можно встретить самку жирафа Липу, рядом с которой пасутся и другие животные. За ними можно каждый день следить при помощи онлайн-трансляций. Кроме того, эфир ведется и из внутреннего вольера, куда Липа уходит в плохую погоду.

Викторина доступна всем желающим на странице с трансляциями из вольера, а также на сайте и в мобильном приложении "Активный гражданин". Участникам предстоит ответить на 8 вопросов, выбрав один вариант из нескольких предложенных. Там будут вопросы в том числе о максимальной высоте этих животных, особенностях их сна, цвете языка и любимой еде.

Для подготовки к тесту можно изучить интересные факты на странице с трансляциями, на сайте зоосада и в его соцсетях. Например, горожане узнают, что жирафы могут бегать со скоростью до 50 километров в час, а также выбирают особую позу для сна.

Участниками викторины могут стать пользователи с полной или стандартной учетной записью на портале mos.ru. При правильных ответах можно получить до 40 городских баллов программы лояльности "Миллион призов". Для этого перед прохождением викторины необходима авторизация через mos.ru. Также можно ввести номер телефона уже после ее завершения.

Полученные баллы можно перевести благотворительным организациям, обменять на партнерские товары и услуги, а также пополнить ими транспортную карту "Тройка".

Ранее Московский зоопарк подготовил викторину о японских журавлях. Она содержит 8 вопросов об особенностях их внешнего вида и образа жизни. Подготовиться к ней можно, изучая интересные факты и наблюдая за птицами на странице трансляций.