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23 апреля, 19:30

Культура

Выставка о городах-героях открылась в Музее обороны Москвы

Выставка о городах-героях открылась в Музее обороны Москвы

Выставка в честь 80-летия Победы открылась в Музее обороны Москвы

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Прощание со скульптором Зурабом Церетели проходит в храме Христа Спасителя

В храме Христа Спасителя проходит прощание с Зурабом Церетели

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Фотовыставка к 100-летию Театра Сатиры открылась на Тверском бульваре

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Героями во время Великой Отечественной войны становились не только люди, но и целые города. Им посвящена одна из выставок в Музее обороны Москвы. Она рассказывает о 12 городах-героях Советского Союза и Брестской крепости. Они стали символами несгибаемого мужества и народной стойкости.

В экспозиции можно увидеть картины с атмосферой военных лет, а также книги и нумизматические коллекции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
культуравыставкигородвидеоЕкатерина Фоменко

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