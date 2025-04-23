Выставка о городах-героях открылась в Музее обороны Москвы

Героями во время Великой Отечественной войны становились не только люди, но и целые города. Им посвящена одна из выставок в Музее обороны Москвы. Она рассказывает о 12 городах-героях Советского Союза и Брестской крепости. Они стали символами несгибаемого мужества и народной стойкости.

В экспозиции можно увидеть картины с атмосферой военных лет, а также книги и нумизматические коллекции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.