Какие скульптуры Зураба Церетели известны на весь мир

22 апреля не стало скульптора, народного художника РФ Зураба Церетели. Его работы украшают не только российские улицы, но и многие города в других странах. О самых известных монументах – в материале Москвы 24.

Памятник Петру I

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За свою творческую жизнь Зураб Церетели успел создать множество произведений искусства не только в России, но и во всем мире. Его визитной карточкой в РФ считается московский памятник Петру I, который носит официальное название "В ознаменование 300-летия российского флота". 98-метровый монумент был установлен в 1997 году в честь 850-летия Москвы на искусственном острове, насыпанном у разделения Москвы-реки и Водоотводного канала. Фундамент памятника окружают фонтаны, создающие эффект рассекающего воду корабля.

"Трагедия народов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Монумент установлен на Поклонной горе в Москве в 1997 году и посвящен миллионам жертв фашистского геноцида. Скульптор создал его на собственные средства. Фигуры изможденных людей, приговоренных к смерти, постепенно сливаются в единое целое, становясь надгробными плитами, а вокруг лежат детские игрушки и личные вещи погибших. Ряд искусствоведов назвали его лучшей работой Церетели.

"Дружба навеки"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Монумент, посвященный русско-грузинским отношениям, установлен на Тишинской площади в столице в 1983 году. 42-метровая скульптура представляет собой колонну, состоящую из нанизанных на вертикальный каркас букв русского и грузинского алфавитов, которые вместе образуют слова "мир", "труд", "братство" и "единство". Завершает композицию венок из переплетенных виноградных гроздьев и колосьев пшеницы, где первые олицетворяют Грузию, а вторые – Россию.

Памятник Шарлю де Голлю

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Скульптура, созданная Церетели в соавторстве с архитектором Александром Кузьминым, открыта возле гостиницы "Космос" в Москве 9 мая 2005 года. Постамент из гранита имеет высоту 10 метров, а бронзовая статуя достигает 8 метров. Мастер рассказывал, что образ де Голля передан таким, каким он увидел его при личной встрече в начале 1960-х.

На торжественной церемонии открытия памятника присутствовали президенты России и Франции Владимир Путин и Жак Ширак, а также французские ветераны Второй мировой войны.

"Слеза скорби"

Фото: РИА Новости/Александр Чумичев

30-метровая скульптура, посвященная жертвам теракта 11 сентября 2001 года в США, была передана в дар Штатам в 2006-м. Расколотая стела олицетворяет разрушенные Башни-близнецы, а подвешенная в центре композиции 12-метровая никелированная "слеза" символизирует скорбь по погибшим. В основании монумента выгравированы имена почти 3 тысяч жертв терактов, а также цитата из Евангелия от Матфея: "Блаженны плачущие, ибо они утешатся".

"Добро побеждает зло"

Фото: РИА Новости/Игорь Михалев

Скульптура, посвященная окончанию Холодной войны, располагается в Нью-Йорке напротив входа в штаб-квартиру ООН с 1990 года. На постаменте возвышается статуя Георгия Победоносца, а основание монумента в виде поверженного змея изготовлено из срезов американских и советских ракет, уничтоженных в рамках договора об ограничении стратегических наступательных вооружений.

"Я считаю, что, когда я поставил памятник, в мире воцарился мир. Ведь два государства дали возможность создать скульптуру, где добро побеждает зло. Если делать что-то с добром, то можно победить все. Так в скульптуре я выразил свое творческое мышление", – рассказывал сам Церетели.

"Рождение Нового Света"

Памятник был открыт в 1995 году в Севилье (Испания) и стал первым этапом проекта о плавании Христофора Колумба – "Как Европа нашла Америку". В центре 45-метрового монумента в виде яйца-купола изображен мореплаватель за штурвалом. Комиссия ЮНЕСКО по культуре называла скульптуру одним их лучших произведений пластики XX столетия.

А в 2016-м в Аресибо (Пуэрто-Рико) проект завершился открытием 126-метровой статуи "Рождение Нового Света". Здесь одна рука Колумба лежит на штурвале каравеллы, а другая поднята вверх в приветственном жесте. За спиной первооткрывателя три прямых паруса и грот-мачта с развевающимся флагом.

Памятник Папе Римскому Иоанну Павлу II

Фото: AP Photo/Vincent Michel

Монумент высотой 7,5 метра установили во французском Плоэрмеле в 2006 году. В знак благодарности за решение подарить городу бронзовую статую понтифика Церетели удостоили звания почетного гражданина Плоэрмеля. Бронзовый Папа Римский изображен с поднятыми руками в молитвенном жесте, а над его головой возвышается арка, увенчанная массивным крестом.