Скульптора Зураба Церетели похоронят рядом с женой в Тбилиси 26 апреля

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Скульптора и художника Зураба Церетели похоронят рядом с супругой Инессой Андроникашвили в Дидубийском пантеоне в Тбилиси в субботу, 26 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его помощника Сергея Шагулашвили.

Как он уточнил, церемония прощания пройдет в 12:00 в среду, 23 апреля, в храме Христа Спасителя в Москве. Она продлится допоздна.

В Грузии же прощание будет идти два дня – 24 и 25 апреля, добавил Шагулашвили.

Церетели умер 22 апреля на 92-м году жизни. Шагулашвили сообщал, что причиной смерти стала остановка сердца. По его словам, в последнее время скульптор часто болел, однако постоянно возвращался к работе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Церетели настоящим народным дипломатом, подчеркнув, что он навсегда останется в сердцах людей, а также в своих работах.

Церетели является автором таких скульптур, как московский памятник Петру I, памятник жертвам терактов в США 1993-го и 11 сентября 2001-го "Слеза скорби", монумент "Дружба навеки" и других. Кроме того, он стал инициатором создания Московского музея современного искусства, а в 2001 году открыл в столице музейно-выставочный комплекс "Галерея искусств Зураба Церетели".

