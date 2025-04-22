Захарова назвала Церетели настоящим народным дипломатом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала скульптора Зураба Церетели настоящим народным дипломатом. Об этом сообщает телеканал "360".

"Умер Зураб Церетели. Художник с мировым именем, общественный деятель, который не знал ни границ, ни преград в деле укрепления мира и поддержки творчества", – написала Захарова в телеграм-канале.

Дипломат подчеркнула, что Церетели навсегда останется в сердцах людей, а также в своих работах.

Церетели умер 22 апреля на 92-м году жизни. Помощник скульптора Сергей Шагулашвили сообщал, что причиной смерти стала остановка сердца. По его словам, в последнее время скульптор часто болел, однако постоянно возвращался к работе.

Среди ключевых работ Церетели – московский памятник Петру I, памятник жертвам терактов в США 1993-го и 11 сентября 2001-го "Слеза скорби", монумент "Дружба навеки" и другие.