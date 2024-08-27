Фото: телеграм-канал "Московский театр Эрмитаж"

Умер главный художник театра "Эрмитаж", дизайнер и график Евгений Добровинский, сообщает ТАСС.

Он ушел из жизни в возрасте 80 лет.

"Ушел из жизни Евгений Добровинский. Сейчас такое время – время одиночек. Во всяком случае, в культуре точно. Люди принадлежат только сами себе, они занимаются только собственным творчеством. Женя всегда был чрезвычайно внимательным к своим друзьям", – отметил художественный руководитель театра Михаил Левитин.

Он рассказал, что Добровинский скорее оформлял не спектакли, а духовную жизнь театра.

Добровинский – художник, каллиграф, педагог, графический дизайнер, член Союза дизайнеров и Союза художников России. Он работал в театре "Эрмитаж" с 1980-х, выступал автором афиш к большинству постановок.

