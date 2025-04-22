Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Умер скульптор и художник Зураб Церетели. Ему был 91 год, сообщает ТАСС со ссылкой на его помощника Сергея Шагулашвили.

Он уточнил, что причиной смерти скульптора стала остановка сердца.

"Зураба Константиновича не стало в полвторого ночи. Сейчас решаем, когда пройдет прощание", – отметил Шагулашвили,

В беседе с RT он рассказал, что в последнее время скульптор часто болел и жаловался на проблемы с сердцем, однако постоянно возвращался к работе.

В свою очередь, искусствовед Ксения Коробейникова подчеркнула, что Церетели ушел из жизни в кругу семьи от продолжительной болезни.

"Большой художник. Большой человек. Большой гражданин. Большой меценат. Много еще в чем он состоялся, но об этом позже", – написала она в своем телеграм-канале, выразив соболезнования родным и близким художника.

Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958 году он окончил факультет живописи Тбилисской академии художеств, после чего начал работать в Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии.

В 1964 году Церетели отправился во Францию, где познакомился с известными художниками Пабло Пикассо и Марком Шагалом. В 1967 году он стал главным художником грузинских курортов.

В рамках своей работы он оформил комплексы в Пицунде, Гаграх, Сухуми и Боржоми. С 1967 по 1968 год Церетели работал над дизайнерским оформлением Дома кино в Москве, в 1969 году создал мозаичные композиции во Дворце профсоюзов в Тбилиси и мозаичный бассейн "Морское дно" в мемориальном комплексе в Ульяновске, а в 1970 году он стал главным художником министерства иностранных дел СССР.

Церетели также за свою жизнь являлся членом-корреспондентом Академии художеств СССР, главным художником XXII Олимпийских игр в Москве, президентом Московского международного фонда содействия ЮНЕСКО, вице-президентом Российской академии художеств (РАХ).

Кроме того, он стал инициатором создания Московского музея современного искусства, а в 2001 году открыл в столице музейно-выставочный комплекс "Галерея искусств Зураба Церетели".

Среди ключевых работ скульптора – московский памятник Петру I, памятник жертвам терактов в США 1993-го и 11 сентября 2001-го "Слеза скорби", монумент "Дружба навеки" и другие.

Среди его многочисленных наград значатся ордены "За заслуги перед Отечеством" и "Дружбы народов", Почетная грамота президента России, звание народного художника СССР и Российской Федерации, а также другие.

