Композитор Адриан Корчинский умер после продолжительной болезни

Фото: youtube.com/АdrianKorchinski

Композитор, член Союза композиторов России Адриан Корчинский скончался в возрасте 65 лет после продолжительной болезни. Об этом ТАСС заявил народный артист РФ и председатель Союза композиторов Александр Чайковский.

Деятель культуры уточнил, что Корчинский умер 2 марта. Чайковский добавил, что не знает точной причины смерти, однако, по его информации, композитор продолжительное время болел, в частности пневмонией. Кроме того, Чайковский отрицательно ответил на вопрос, известны ли дата и место прощания с композитором.

О смерти Корчинского сообщили СМИ 3 марта. Один из источников рассказывал, что композитор почувствовал недомогание во время ужина и потерял сознание. Прибывшие в его квартиру врачи скорой помощи констатировали смерть.

Корчинский родился 13 марта 1959 года во Львове. В 1977-м он окончил Центральную музыкальную школу в Москве, а в 1982-м – обучение в Московской консерватории. Композитор известен своей музыкой к песням Николая Караченцова, Иосифа Кобзона, Ларисы Долиной и других артистов.