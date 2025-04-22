Собянин выразил соболезнования родным и близким скульптора Церетели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким скульптора Зураба Церетели. Телеграмма опубликована на сайте мэра Москвы.

Мэр назвал Церетели художником огромного таланта, яркой индивидуальности и необыкновенной работоспособности. Он напомнил, что работы скульптора украшают художественные галереи, улицы и площади столицы.

Собянин добавил, что память о Церетели будет жить в сердцах любивших его людей, а наследие навсегда останется светлой страницей в истории российского искусства и Москвы.

О смерти скульптора стало известно 22 апреля. Он скончался в возрасте 91 года. По словам его помощника Сергея Шагулашвили, причиной ухода из жизни стала остановка сердца.

Церетели похоронят рядом с его женой Инессой Андроникашвили в Тбилиси 26 апреля. Церемония прощания состоится в 12:00 23 апреля в храме Христа Спасителя в столице.

Владимир Путин также выразил свои соболезнования в связи с кончиной Церетели.