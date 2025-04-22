22 апреля, 19:57Мэр Москвы
Собянин выразил соболезнования родным и близким скульптора Церетели
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким скульптора Зураба Церетели. Телеграмма опубликована на сайте мэра Москвы.
Мэр назвал Церетели художником огромного таланта, яркой индивидуальности и необыкновенной работоспособности. Он напомнил, что работы скульптора украшают художественные галереи, улицы и площади столицы.
Собянин добавил, что память о Церетели будет жить в сердцах любивших его людей, а наследие навсегда останется светлой страницей в истории российского искусства и Москвы.
О смерти скульптора стало известно 22 апреля. Он скончался в возрасте 91 года. По словам его помощника Сергея Шагулашвили, причиной ухода из жизни стала остановка сердца.
Церетели похоронят рядом с его женой Инессой Андроникашвили в Тбилиси 26 апреля. Церемония прощания состоится в 12:00 23 апреля в храме Христа Спасителя в столице.
Владимир Путин также выразил свои соболезнования в связи с кончиной Церетели.
Москвичам напомнили о творческом наследии скульптора и художника Зураба Церетели