22 апреля, 15:19Культура
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной скульптора Церетели
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной скульптора и художника Зураба Церетели. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Ушел из жизни талантливый художник, скульптор, выдающийся представитель многонациональной отечественной культуры", – подчеркнул российский президент.
Глава государства отметил, что Церетели посвятил свою жизнь служению искусству и оставался открыт "для добрых, благородных дел и начинаний".
Путин добавил, что светлая память о скульпторе сохранится в сердцах его близких, а также всех почитателей "щедрого, самобытного дарования" Церетели.
О смерти Церетели стало известно 22 апреля. Ему был 91 год. Помощник скульптора Сергей Шагулашвили рассказал, что причиной смерти стала остановка сердца. По его словам, в последнее время скульптор часто болел, однако постоянно возвращался к работе.
Церетели похоронят рядом с супругой Инессой Андроникашвили в Дидубийском пантеоне в Тбилиси в субботу, 26 апреля. Церемония прощания пройдет в 12:00 в среду, 23 апреля, в храме Христа Спасителя в Москве. Она продлится допоздна.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Церетели настоящим народным дипломатом. По ее словам, он навсегда останется в сердцах людей, а также в своих работах.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Церетели