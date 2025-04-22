Путин выразил соболезнования в связи с кончиной скульптора Церетели

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной скульптора и художника Зураба Церетели. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Ушел из жизни талантливый художник, скульптор, выдающийся представитель многонациональной отечественной культуры", – подчеркнул российский президент.

Глава государства отметил, что Церетели посвятил свою жизнь служению искусству и оставался открыт "для добрых, благородных дел и начинаний".

Путин добавил, что светлая память о скульпторе сохранится в сердцах его близких, а также всех почитателей "щедрого, самобытного дарования" Церетели.

О смерти Церетели стало известно 22 апреля. Ему был 91 год. Помощник скульптора Сергей Шагулашвили рассказал, что причиной смерти стала остановка сердца. По его словам, в последнее время скульптор часто болел, однако постоянно возвращался к работе.

Церетели похоронят рядом с супругой Инессой Андроникашвили в Дидубийском пантеоне в Тбилиси в субботу, 26 апреля. Церемония прощания пройдет в 12:00 в среду, 23 апреля, в храме Христа Спасителя в Москве. Она продлится допоздна.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Церетели настоящим народным дипломатом. По ее словам, он навсегда останется в сердцах людей, а также в своих работах.

