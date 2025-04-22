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22 апреля, 19:15

Культура

Москвичам напомнили о творческом наследии скульптора и художника Зураба Церетели

Москвичам напомнили о творческом наследии скульптора и художника Зураба Церетели

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На 92-м году жизни скончался скульптор Зураб Церетели. Он был автором более 5 000 произведений искусства. В Москве его работы стали знаковыми для городского пространства.

Среди них – памятник Петру Первому, композиции на Манежной площади, фонтан "Четыре времени года", "Трагедия народов" и статуя Георгию Победоносцу на Поклонной горе, "Дерево сказок" в Московском зоопарке и монумент "Дружба навеки" на Тишинской площади.

Прощание с художником пройдет в храме Христа Спасителя 23 апреля с 12:00 до позднего вечера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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