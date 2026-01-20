Стоимость золота впервые в истории превысила 4,7 тыс долларов за тройскую унцию

Фото: depositphotos/ras-slava

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале этого года превысила 4,7 тысячи долларов за тройскую унцию, тем самым обновив исторический максимум. Об этом стало известно из данных биржи Comex.

На 07:49 цена на драгоценный металл составляла 4 700,6 доллара за тройскую унцию. К 07:54 стоимость золота замедлила рост до 4 699,8 доллара.

Между тем золотой запас России вырос на рекордные 130 миллиардов долларов. По состоянию на 1 января прошлого года, в хранилищах Банка РФ было слитков на 195,7 миллиарда долларов, а спустя год стало 326,5 миллиарда.

Такой рост связан с тем, что за указанный период стоимость золота выросла в 1,7 раза.