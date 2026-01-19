Форма поиска по сайту

19 января, 13:30

Психолог Стригунова назвала главную причину явления "грустного понедельника"

Светотерапия и творчество: как пережить самый грустный понедельник года

Третий понедельник января считается самым печальным днем в году. Кто сделал такие выводы и как помочь себе в "грустный понедельник", читайте в материале Москвы 24.

Нарушена работа "внутренних часов"

Фото: depositphotos/sjenner13

Понятие "грустный понедельник" (blue monday) появилось в 2005 году. Его автором является психолог из Кардиффского университета Клифф Арнал: он рассчитал формулу, согласно которой завершение новогодних праздников, плохая погода и долгое ожидание заработной платы в январе отражаются на состоянии человека. Этим днем, по его мнению, является именно третий понедельник января. Некоторые ученые посчитали его подход псевдонаучным, однако сам термин прижился.

Как объяснила Москве 24 семейный и детский психолог, писатель Радмила Стригунова, апатия в "грустный понедельник", как правило, – временное состояние. По ее словам, причиной ухудшения психологического состояния в этот день является окончательное возвращение к рутине после праздников, сниженное настроение и небольшая усталость. Наиболее подвержены тоске те, кто испытывает финансовые проблемы после больших трат в праздники и столкнулся в каникулы с неоправдавшимися ожиданиями.

Однако все это портит настроение примерно до обеда или вечера и проходит без каких-либо серьезных нарушений.

"Не нужно путать это состояние с депрессией, которая длится не менее двух недель и включает в себя целый ряд симптомов. Например, постоянная грусть, потеря интереса к жизни, нарушение сна, нарушение аппетита, ощущение безнадежности", – указала эксперт.

Причиной "грустного понедельника" также является нарушение работы "внутренних часов" (циркадных ритмов), ведь за время новогодних каникул сбивается режим сна и питания.

Не стоит забывать и про социально-когнитивные факторы. Наши мысли, убеждения, восприятие рабочих будней – все это играет очень большую роль. Тем более после долгого отдыха понимание того, что снова нужно что-то планировать, тратить время и ресурсы, сильно угнетает психику.
Радмила Стригунова
семейный и детский психолог, писатель

Однако в "грустном понедельнике" есть и свои плюсы, заявила Стригунова. Печаль в этот день – повод задуматься, что именно вызывает негативные эмоции. Возможно, удастся понять, что нужно изменить в жизни именно сейчас.

"Этот день может стать сигналом к тому, что все-таки пора обратить внимание на свои потребности, пересмотреть приоритеты и помочь себе", – добавила психолог.

В свою очередь, психолог-психоаналитик Полина Малахова призвала не воспринимать третий понедельник января только в негативном ключе. Даже если настроение в начале рабочей недели сильно упало, нужно попытаться себе помочь.

"В том, что за окном пасмурно, рабочая неделя только началась, а до зарплаты еще далеко, нет ничего ужасного. Нужно понимать, что все это временные трудности, которые через пару дней или даже часов уже станут не такими важными", – добавила она.

Приятная беседа с коллегами или встреча с друзьями в свободное время помогут не зацикливаться на негативных мыслях, рекомендовала психолог.

Прогулки на свежем воздухе и ведение дневника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Психолог Александр Кичаев рекомендовал в беседе с Москвой 24 сделать "грустный понедельник" полным радости. В этом помогут следующие способы:

Светотерапия. Нужно представить себе волшебную лампу, которая своим светом и теплом заполнит помещение. Тогда даже самый хмурый день станет ярким и солнечным. Сделать это можно, например, во время медитации, отметил эксперт.

Физическая активность. Небольшая тренировка или прогулка на свежем воздухе тоже помогут справиться с грустными мыслями и получить порцию эндорфинов (нейропептиды, естественные "гормоны счастья" и обезболивающие, вырабатываемые мозгом (гипоталамусом и гипофизом), чтобы снизить уровень стресса, посоветовал эксперт.

Творчество и хобби. Рисование, музыка, ведение дневника – все это поможет выразить эмоции и снизить стресс. Будет ли конкретный понедельник грустным или нет, не зависит от исследований и ученых – важно уметь самостоятельно создавать себе хорошее настроение, заключил эксперт.

