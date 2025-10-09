Психиатр Генварская назвала основные причины развития женской депрессии

Женщины генетически более предрасположены к депрессии по сравнению с мужчинами, выяснили ученые. Чем опасно это состояние и как не перепутать его с просто плохим настроением, разбиралась Москва 24.

Заложено в генах

Женщины на генетическом уровне более предрасположены к депрессии, чем мужчины. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature Communications.

Специалисты австралийского Медицинского исследовательского института QIMR Berghofer проанализировали ДНК нескольких групп из Австралии, Нидерландов, США и Великобритании. Всего участниками исследования оказались 130 471 женщина и 64 805 мужчин с клинической депрессией, а также 159 521 женщина и 132 185 мужчин без данного диагноза.

В результате ученые обнаружили у мужчин 8 генетических вариантов, связанных с депрессией, а у женщин – 16. Это означает, что последние наиболее подвержены этому состоянию. При этом профессор Филип Митчелл из Школы клинической медицины при Университете Нового Южного Уэльса напомнил, что проводившиеся ранее исследования также показывали, что у женщин вероятность развития депрессии выше в 2–3 раза.





Филип Митчелл профессор из Школы клинической медицины при Университете Нового Южного Уэльса Наиболее распространенные теории связаны с социальными и психологическими факторами, например с влиянием женской роли в заботе о семье по сравнению с мужской в получении дохода или с уязвимостью женщин.

При этом ученый подчеркивает важность нового исследования, которое предоставляет убедительные доказательства того, что в основе склонности полов к депрессии лежат именно генетические факторы. По его мнению, дальнейшее изучение поможет лечению болезни как у женщин, так и у мужчин с применением различных фармакологических методов.

В свою очередь, сами австралийские ученые также надеются, что в будущем смогут объяснить, почему из-за депрессивного состояния у представительниц прекрасного пола часто меняются вес и уровень энергии.

Опасное состояние

По мнению врача-психиатра, психотерапевта, кандидата медицинских наук Дианы Генварской, для женщин сигналом о возникновении депрессии может стать болезненный менструальный цикл, из-за которого меняется настроение. Возникают эмоциональные качели, которые могут влиять на выработку необходимых для организма нейромедиаторов – серотонина, эндорфина и дофамина.

"Чтобы снимать стресс и не входить в депрессию, женщинам нужен и окситоцин. А он вырабатывается, когда образ жизни медленный, размеренный, есть некая предсказуемость. Также для его выработки важна тактильная чувствительность, поэтому так нужны объятия", – отметила эксперт в разговоре с Москвой 24.





Диана Генварская врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Почему женщины так привязываются к мужчинам? Им нужна защита, опора и безопасность. От этого вырабатывается окситоцин и снижается уровень стресса, падает напряжение. А как только женщина начинает входить в безумный ритм, наступает стресс, который в свою очередь быстро создает гормональный дисбаланс и приводит к недостатку выработки нейромедиаторов. В итоге развивается депрессия.

Поэтому для профилактики женщинам необходимо ввести в свою жизнь СПА-процедуры вроде посещения хамама и массажей, добавила Генварская.

"Мужчины устроены биологически совершенно иначе: им для борьбы с депрессией нужен тестостерон. Как только он падает, они становятся раздражительными, быстро меняющими решения, нецелеустремленными. Поэтому для них важен активный образ жизни, самоутверждение, реализация амбиций", – заключила специалист.

Однако психиатр высшей категории Владимир Каторгин напомнил в разговоре с Москвой 24, что диагностировать депрессию самостоятельно невозможно. Такой вердикт может вынести только специалист по четко очерченным клиническим симптомам.

"Однако человек может заподозрить развитие депрессивного расстройства. Тревожными звоночками может быть появление раздражительности, тревожности, сильных колебаний в настроении", – перечислил маркеры Каторгин.





Владимир Каторгин психиатр высшей категории Могут быть изменения в аппетите: либо склонность к заеданию тревоги, либо нежелание что-либо есть вообще. Также вероятно нарушение режима сна: человек начнет очень мало или же, наоборот, очень много спать.

"Пациент при этом может долго посещать различных врачей, а в итоге приходит к психиатру, который прописывает нужные антидепрессанты", – добавил специалист.

Если игнорировать эти симптомы, депрессия может довести до суицидальных мыслей. Также подобное состояние негативно влияет на сердечно-сосудистую, легочную системы, вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом, заключил Каторгин.

