Психолог Маремпольская объяснила природу повышенного стресса по понедельникам

В понедельник люди испытывают усиленный стресс по сравнению с другими днями, сообщили зарубежные СМИ. Как снизить градус напряженности, чтобы начало недели прошло позитивно и продуктивно, разбиралась Москва 24.
Понедельничная хандра
В понедельник уровень тревожности и стресса наиболее высок по сравнению с другими днями, рассказало издание Scientific American. Журналисты сослались на международные исследования, согласно которым подобное состояние серьезно бьет по здоровью.
Также ученые выяснили, что у тех, кто испытывает сильную тревогу по понедельникам, фиксируется повышенная активность системы реагирования на стресс. В частности, это связано с кортизолом, который вырабатывается при столкновении с неприятными ситуациями.
Причем подобная реакция фиксируется даже у пожилых, которые не ведут трудовую деятельность. Авторы статьи сослались на исследование, проведенное профессором кафедры медицинской социологии в Университете Гонконга Тарани Чандола. Оно показало, что уровень кортизола в волосах пожилых, признавшихся, что испытывают стресс по понедельникам, оказался в среднем на 23% выше по сравнению с теми, кто ощущал тревогу в другие дни.
Хронически высокий уровень этого гормона способен нарушать функции мозга и систем организма, повышать уровень тревожности и депрессии. К тому же это может способствовать развитию ожирения, диабета и ослаблению иммунной системы, отметило СМИ.
Понедельник начинается в воскресенье
Клинический психолог Татьяна Маремпольская в беседе с Москвой 24 объяснила, что стресс – это реакция организма на приспособление к определенному напряжению.
"В выходные мы расслабляемся, переключаемся на другую деятельность, отвлекаемся от работы. Таким образом, стресс вызывает именно включение в напряжение будней", – подчеркнула психолог.
К тому же многозадачность и режим пятидневной рабочей недели подрывают стрессоустойчивость. В этом плане режим труда 2 через два 2 оказывается более продуктивным, так как нервная система успевает отдыхать, подчеркнула эксперт.
"В целом же, чтобы не было особого стресса в течение рабочей недели, прежде всего, надо ложиться спать пораньше в воскресенье. Ни в коем случае не в 00:00, а хотя бы в 23:00, когда в организме начинается выброс веществ, необходимых для полноценного сна. А ночной отдых, в свою очередь, помогает устойчиво работать нервной системе", – посоветовала психолог.
Бизнес-тренер, финансовый психолог, коуч Ксения Швецова, в свою очередь, отметила в разговоре с Москвой 24, что ощущение стресса в понедельник может быть связано с неопределенностью, когда человек не прорисовал ближайшее будущее в надежде, что все как-то образуется само собой.
Кроме этого, снизить напряжение помогут заранее продуманные ритуалы. Например, общение с сотрудниками за чашкой чая о прошедших выходных, чтобы настроить душевную обстановку, отметила эксперт.
"Советую понаблюдать, какие именно действия обычно настраивают на рабочий лад, и традиционно начинать понедельник именно с них", – добавила Швецова.
В целом бизнес-тренер рекомендовала сделать этот день недели, особенно первую половину, максимально позитивным и не ставить особенно сложных задач. Если они все же появились, стоит постараться их разделить. Плюс с воскресенья нужно настроить себя на позитивный лад.
"Если человек накануне засыпает с мыслями, что все ужас, завтра рабочий день, это отрицание увеличивает напряженность. Надо думать о том, что завтрашний день пройдет хорошо, а работа – это не стресс, а творческий процесс, удовольствие от самореализации и возможности приносить людям пользу", – заключила эксперт.
При этом сразу перестроить психику не получится: для получения эффекта нужно практиковать это как минимум в течение пары-тройки месяцев, добавила она.