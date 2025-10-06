Психолог Маремпольская объяснила природу повышенного стресса по понедельникам

В понедельник люди испытывают усиленный стресс по сравнению с другими днями, сообщили зарубежные СМИ. Как снизить градус напряженности, чтобы начало недели прошло позитивно и продуктивно, разбиралась Москва 24.

Понедельничная хандра

В понедельник уровень тревожности и стресса наиболее высок по сравнению с другими днями, рассказало издание Scientific American. Журналисты сослались на международные исследования, согласно которым подобное состояние серьезно бьет по здоровью.





из текста статьи Исследования этого явления, проведенные в разных странах, выявили 19-процентное увеличение вероятности внезапной смерти от инфарктов и других сердечно-сосудистых заболеваний по понедельникам, затрагивая мужчин и женщин всех возрастных групп.

Также ученые выяснили, что у тех, кто испытывает сильную тревогу по понедельникам, фиксируется повышенная активность системы реагирования на стресс. В частности, это связано с кортизолом, который вырабатывается при столкновении с неприятными ситуациями.

Причем подобная реакция фиксируется даже у пожилых, которые не ведут трудовую деятельность. Авторы статьи сослались на исследование, проведенное профессором кафедры медицинской социологии в Университете Гонконга Тарани Чандола. Оно показало, что уровень кортизола в волосах пожилых, признавшихся, что испытывают стресс по понедельникам, оказался в среднем на 23% выше по сравнению с теми, кто ощущал тревогу в другие дни.

Хронически высокий уровень этого гормона способен нарушать функции мозга и систем организма, повышать уровень тревожности и депрессии. К тому же это может способствовать развитию ожирения, диабета и ослаблению иммунной системы, отметило СМИ.

Понедельник начинается в воскресенье

Клинический психолог Татьяна Маремпольская в беседе с Москвой 24 объяснила, что стресс – это реакция организма на приспособление к определенному напряжению.

"В выходные мы расслабляемся, переключаемся на другую деятельность, отвлекаемся от работы. Таким образом, стресс вызывает именно включение в напряжение будней", – подчеркнула психолог.





Татьяна Маремпольская клинический психолог Усугубляет ситуацию необходимость рано вставать и куда-то собираться. Особенно это тяжело осенью: природа уходит в спячку, а так как люди – тоже ее часть, то и для нас сезонность никто не отменял. Нам больше хочется спать, расслабляться, однако надо работать, что и усиливает стресс.

К тому же многозадачность и режим пятидневной рабочей недели подрывают стрессоустойчивость. В этом плане режим труда 2 через два 2 оказывается более продуктивным, так как нервная система успевает отдыхать, подчеркнула эксперт.

"В целом же, чтобы не было особого стресса в течение рабочей недели, прежде всего, надо ложиться спать пораньше в воскресенье. Ни в коем случае не в 00:00, а хотя бы в 23:00, когда в организме начинается выброс веществ, необходимых для полноценного сна. А ночной отдых, в свою очередь, помогает устойчиво работать нервной системе", – посоветовала психолог.

Бизнес-тренер, финансовый психолог, коуч Ксения Швецова, в свою очередь, отметила в разговоре с Москвой 24, что ощущение стресса в понедельник может быть связано с неопределенностью, когда человек не прорисовал ближайшее будущее в надежде, что все как-то образуется само собой.





Ксения Швецова бизнес-тренер, финансовый психолог, коуч Следует запланировать хотя бы три задачи на первый день рабочей недели: уже появится некоторая определенность, а значит, и уровень стресса снизится. Лучше всего прописать все на бумаге. Ведь, когда мы просто обдумываем свои планы, это остается в нашем внутреннем мире. В свою очередь, для снятия напряжения важно какое-то проявление вовне.

Кроме этого, снизить напряжение помогут заранее продуманные ритуалы. Например, общение с сотрудниками за чашкой чая о прошедших выходных, чтобы настроить душевную обстановку, отметила эксперт.

"Советую понаблюдать, какие именно действия обычно настраивают на рабочий лад, и традиционно начинать понедельник именно с них", – добавила Швецова.

В целом бизнес-тренер рекомендовала сделать этот день недели, особенно первую половину, максимально позитивным и не ставить особенно сложных задач. Если они все же появились, стоит постараться их разделить. Плюс с воскресенья нужно настроить себя на позитивный лад.

"Если человек накануне засыпает с мыслями, что все ужас, завтра рабочий день, это отрицание увеличивает напряженность. Надо думать о том, что завтрашний день пройдет хорошо, а работа – это не стресс, а творческий процесс, удовольствие от самореализации и возможности приносить людям пользу", – заключила эксперт.

При этом сразу перестроить психику не получится: для получения эффекта нужно практиковать это как минимум в течение пары-тройки месяцев, добавила она.

