Психолог Яушева: посещение музеев снижает уровень кортизола

Врачи в ряде стран прописывают пациентам со стрессом и депрессией бесплатные билеты в музеи и арт-галереи, рассказали зарубежные СМИ. Стоит ли перенять такую практику в России, разбиралась Москва 24.

Музеи по рецепту

Врачи в ряде стран стали прописывать бесплатные посещения музеев и арт-галерей пациентам с психологическими проблемами. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

По данным журналистов, первопроходцем стала Великобритания, которая в 2014 году запустила в качестве эксперимента проект "Музеи по рецепту". Врачи начали отправлять граждан на социальные или культурные мероприятия для улучшения самочувствия. Согласно данным местного Альянса культуры, здоровья и благополучия, общенациональной сети творческих инициатив в сфере здравоохранения за 2023 год, количество случаев посещения врачей в итоге снизилось на 37%, а на 27% сократилось число госпитализаций. В итоге такой подход стал частью национальной службы здравоохранения (NHS), сообщили СМИ.

Кроме Великобритании, подобная практика есть и в Канаде. В 2018 году врачи стали давать пациентам билеты в Монреальский музей изобразительных искусств, а расходы на это покрывает медицинская страховка. Также людей с ментальными проблемами отправляют в культурные заведения в Бельгии и Франции, рассказали журналисты.

Ранее российский семейный психолог Ольга Романив в разговоре с aif.ru предложила для снятия стресса посещать мастер-классы, например, по рисованию, лепке и изготовлению украшений. Творческие занятия помогают снизить тревожность и переключиться с повседневных забот, сосредоточившись на процессе, объяснила она.

Прекрасная часть терапии

Зарубежная практика посещения музеев при психологических проблемах могла бы пойти на пользу россиянам. Об этом Москве 24 рассказала психолог Дарья Яушева.

Она назвала это "социальным рецептом", при котором врач назначает не только лекарства и традиционную терапию, но и занятия, способствующие укреплению психического здоровья: искусство, спорт, садоводство, волонтерство.

"Красота, история, соприкосновение с культурой помогают человеку выйти за рамки своей повседневной тревоги и почувствовать связь с чем-то значимым. Австрийский психотерапевт Виктор Франкл называл это одним из способов нахождения смысла жизни", – сказала Яушева.





Дарья Яушева психолог Искусство прекрасно помогает переключать внимание с постоянных переживаний на новые образы и впечатления. Рассматривание картин, скульптур и инсталляций может напоминать практики осознанности, когда внимание концентрируется на "здесь и сейчас".

Также есть исследования, доказывающие, что походы в музеи снижают уровень кортизола и способствуют релаксации. Плюс посещение выставок часто связано с общением, что помогает противостоять усиливающим стресс изоляции и одиночеству, отметила Яушева.

"Однако музеи – это не лекарство от всего, а скорее часть комплексного подхода. Наиболее эффективно при борьбе со стрессом работают регулярная физическая активность, даже если это простая ходьба, а также социальная поддержка: контакт с близкими людьми, соблюдение режима сна и питания, которые напрямую связаны с психоэмоциональным состоянием", – считает психолог.

Плюс результаты дает работа с психотерапевтом, а при необходимости – прием лекарственных препаратов под наблюдением врача, добавила эксперт.

Психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим в разговоре с Москвой 24 отметила, что применение искусства в психологии работает как элемент психотерапии и даже имеет свое название – арт-терапия.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Человек воспринимает искусство на бессознательном уровне: он просто чувствует, и это определенным образом влияет на него. Если сделать грамотно выверенную, избирательную подборку, которою предложат к просмотру пациентам, это начнет давать дополнительный терапевтический эффект во время лечения.

Но это должны быть предметы искусства, несущие позитивную эмоциональную нагрузку: красивые, гармоничные и радующие, заключила эксперт.

