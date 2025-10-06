Психолог Швецова: планирование задач с воскресенья снижает стресс в понедельник

06 октября, 15:46Общество
Фото: depositphotos/HayDmitriy
Нервное состояние в понедельник может быть связано с неопределенностью. Самый простой способ преодолеть синдром "понедельничного стресса" – создать предсказуемость, поделилась в беседе с Москвой 24 бизнес-тренер, финансовый психолог, коуч Ксения Швецова.
Она пояснила, что напряженность возникает, когда человек еще не построил планы на ближайшее будущее и надеется, что все образуется само собой.
Ранее научно-популярный журнал Scientific American опубликовал статью о том, что "понедельничный стресс" является биологически измеримым фактором, который повышает уровень тревожности и даже риск сердечных приступов на 19%.
Установлено, что влияние понедельника может быть значительно серьезнее кратковременных перепадов настроения. При этом у людей, которые жалуются на высокий уровень тревожности по понедельникам, на протяжении нескольких месяцев фиксируется высокая активность системы реагирования на стресс. Такой же эффект был отмечен и у пожилых людей, которые уже вышли на пенсию. Это позволило ученым предполагать, что у некоторых стресс по понедельникам сохраняется на протяжении всей жизни.
По словам психолога, проблему легко решить, если начать готовиться к понедельнику уже в воскресенье вечером.
"Следует запланировать хотя бы три задачи на первый день рабочей недели: уже появится некоторая определенность, а значит, и уровень стресса снизится. Лучше всего прописать все на бумаге. Ведь когда мы просто обдумываем свои планы, это остается в нашем внутреннем мире. В свою очередь, для снятия напряжения важно какое-то проявление вовне", – заявила Швецова.
Эксперт также посоветовала создавать специальные ритуалы вхождения в рабочую неделю. Например, пообщаться с коллегами за чашкой чая, поделиться впечатлениями о выходных. Первую половину понедельника стоит сделать максимально позитивной, избегая сложных задач и важных решений.
По словам Швецовой, планирование на всю неделю лучше перенести на пятницу, когда настроение более бодрое и есть понимание приоритетов. Если же сложные задачи на понедельник уже запланированы, их следует дробить на более простые этапы.
"Также нужно с воскресенья правильно настраивать себя на понедельник. Ведь если человек накануне засыпает с мыслями, что все – ужас, завтра рабочий день, это отрицание увеличивает напряженность", – рассказала эксперт.
Вместо мыслей о предстоящих трудностях лучше концентрироваться на том, что работа – это возможность самореализации. Для закрепления эффекта такая практика должна продолжаться не менее 2–3 месяцев, отмечает специалист.
