Психолог Самбурский: "позитивный стресс" возникает из-за перенапряжения

Позитивный стресс – это перегрузка организма, а не приятное волнение. Об этом Life.ru рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

В социальных сетях недавно возник термин "позитивный стресс". Такой диагноз невролог поставил ребенку из-за перенапряжения.

Самбурский прокомментировал эту ситуацию и рассказал, что в данном случае произошла подмена понятий. На самом деле имелась в виду именно чрезмерная перегрузка, которая вызвала стресс у организма.

Современные дети слишком загружены смартфонами, кружками и путешествиями. Порой родители хотят дать ребенку все и сразу, но иногда это негативно влияет на психику: начинаются головные боли, нервные тики, одолевает постоянная усталость. Это состояние можно назвать дистрессом.

"Если родитель реализует свои мечты через кружки и развлечения ребенка, не спросив его желаний, тело отвечает отказом", – добавил специалист.

Психолог отметил, что позитивным стрессом правильнее назвать другое явление – эустресс. Это состояние организма, предвкушающего особое событие, дающее энергию и вдохновение.

"Например, через два дня у вас отпуск на море: чемодан не собран, на работе завал, но все спорится, отчеты вы делаете с такой скоростью, что сами удивляетесь. Вас подхлестывает позитивный стресс потому, что есть цель", – объяснил Самбурский.

