Нарколог Шуров: "маленькие радости" помогут справиться с осенней хандрой

С наступлением осени многие люди часто начинают испытывать хандру. О том, как бороться с плохим настроением, в беседе с News.ru рассказал нарколог, психотерапевт Василий Шуров.

"Если это общее состояние, связанное с изменением сезонности, нужно постараться найти маленькие удовольствия в повседневной жизни", – сказал врач.

Шуров добавил, что все люди по-разному пытаются получить положительные эмоции: кто-то занимается спортом, кто-то уделяет время просмотру сериалов или кулинарии. Нужно просто найти что-то свое.

Врач посоветовал прогуляться по паркам – созерцание природы помогает отвлечься. А в темное время суток можно больше времени уделять семье.

Ранее астролог Жанна Асеева рассказала, как бороться с осенним обострением разным знакам зодиака. По словам эксперта, каждый знак должен знать, что может эффективно вывести его из этого состояния.

Тельцам, например, поможет ощущение домашнего уюта, а козерогам стоит больше уделять времени физическому труду.

