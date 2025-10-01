Нарколог Шуров: "маленькие радости" помогут справиться с осенней хандрой

01 октября, 11:48Общество
Фото: 123RF/milkos
С наступлением осени многие люди часто начинают испытывать хандру. О том, как бороться с плохим настроением, в беседе с News.ru рассказал нарколог, психотерапевт Василий Шуров.
"Если это общее состояние, связанное с изменением сезонности, нужно постараться найти маленькие удовольствия в повседневной жизни", – сказал врач.
Шуров добавил, что все люди по-разному пытаются получить положительные эмоции: кто-то занимается спортом, кто-то уделяет время просмотру сериалов или кулинарии. Нужно просто найти что-то свое.
Врач посоветовал прогуляться по паркам – созерцание природы помогает отвлечься. А в темное время суток можно больше времени уделять семье.
Ранее астролог Жанна Асеева рассказала, как бороться с осенним обострением разным знакам зодиака. По словам эксперта, каждый знак должен знать, что может эффективно вывести его из этого состояния.
Тельцам, например, поможет ощущение домашнего уюта, а козерогам стоит больше уделять времени физическому труду.
