Нутрициолог Разаренова: индейка, яйца и орехи поддержат настроение осенью

"Осеннее обострение" может начаться в этом году раньше, и поток к психиатрам ожидается уже к концу сентября. Виной всему – нетипичная для последнего летнего месяца погода, сообщили СМИ. Почему развивается "обострение" и кто ему наиболее подвержен, разбиралась Москва 24.
Осенний рецидив
В этом году "осеннее обострение" начнется раньше обычного: в сентябре, а не традиционно в ноябре, сообщила "SHOT ПРОВЕРКА" со ссылкой на врачей-психиатров. Это связано с ранней сменой сезона в Центральной России, отмечают СМИ.
Кроме того, тревожность, депрессия, биполярное расстройство, шизофрения и другие патологии могут начать проявлять себя уже в настоящее время, отметило СМИ.
При этом "осеннее обострение" – это состояние, известное со времен Гиппократа. Однако причины его появления до сих пор не известны, сообщила в разговоре с "Абзацем" врач-психиатр, психотерапевт и невролог кандидат медицинских наук Ольга Котова.
Она отметила: обострение – это физиологическое и психологическое заболевание и проявляться оно может по-разному.
Причем "обострение" и ухудшение состояния могут отмечаться даже у тех, кто раньше не имел проблем со здоровьем, добавила эксперт.
Недостаток солнца
Врач-психиатр Надежда Соловьева в беседе с Москвой 24 рассказала, что само понятие "осеннее обострение" появилось после того, как врачи начали вести наблюдения за пациентами с эндогенными расстройствами. Это группа патологий передается по наследству и не обусловлена внешними факторами. К ней относятся биполярное и обсессивно-компульсивное расстройства, некоторые виды депрессии, шизофрения и другие.
"До того, как появились лекарства, было замечено, что все психические заболевания обострялись именно при смене сезонов. Это пытались как-то объяснить: иногда в качестве аргумента приводили сокращение светового дня, из-за которого у пациентов развивался более депрессивный фон", – рассказала эксперт.
При этом она согласилась, что стопроцентное происхождение "осеннего обострения" сложно объяснить. Тем не менее одной из причин такого состояния считают работу головного мозга.
При этом эксперт добавила, что объяснить состояние только изменением погоды нельзя, так как во всех странах климат разный. Однако одной из причин может стать и растущий уровень психологического стресса, который часто возникает из-за окончания летних каникул, начала учебного сезона, большого количества новых знакомств и более высокой нагрузки, заключила психиатр.
Нутрициолог, диетолог-гастроэнтеролог Александра Разаренова подчеркнула, что важную вспомогательную роль в период низкого эмоционального фона играет питание, и на эмоциональный фон могут повлиять некоторые нутриенты.
"В первую очередь, организму нужен триптофан – это аминокислота, необходимая для синтеза серотонина. Ее источниками являются индейка, курица, яйца, бобовые, орехи, семена. Также нужны омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, потому что они поддерживают работу мозга и снижают риск депрессивных симптомов. Их можно найти в жирной морской рыбе (лосось, сельдь, скумбрия), в чиа и льняных семенах, а также грецких орехах", – посоветовала нутрицилог.
Врач подчеркнула, что в целом стоит сдать анализ на уровень витамина в организме, так как при выявленном дефиците по назначению врача назначаются специальные добавки.
Эксперт напомнила, что в работе нервной системы также участвуют магний и витамины группы B. Элементы содержатся в цельных крупах, например, гречке или овсянке, а также бобовых, орехах и зелени. Помимо этого, важно включать в рацион сезонные овощи и фрукты: яблоки, кабачки, тыкву, ягоды – они выступают источником антиоксидантов и клетчатки, которые помогают стабилизировать обмен веществ и микробиоту кишечника, которая косвенно тоже влияет на настроение.