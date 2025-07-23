Врач Вандаева: затяжные дожди могут ухудшить самочувствие людей, склонных к депрессии

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Затяжные дожди могут влиять на психоэмоциональное состояние человека. У людей со склонностью к депрессивным состояниям такая погода может спровоцировать обострение симптомов эмоционального неблагополучия, заявила ТАСС медицинский психолог отделения медицинской реабилитации РДКБ Минздрава РФ Анна Вандаева.

"Во время затяжных дождей могут актуализироваться некоторые когнитивные искажения, например катастрофизация ("этот дождь никогда не кончится"), обесценивание позитивного. <...> Эффективность индивидуальных способов справляться со стрессом, адаптивных или дезадаптивных, играет ключевую роль в том, насколько сильно дожди повлияют", – отметила собеседница агентства.

Эксперт уточнила, что дефицит солнечного света в период дождей снижает выработку витамина D и серотонина – гормона радости, низкий уровень которых может вызвать депрессивные симптомы, апатию и раздражительность.

"Отсутствие яркого света утром и днем также влечет за собой нарушение циркадных ритмов из-за повышенной выработки мелатонина в темное время суток. В результате мы чувствуем сонливость и вялость. Низкое атмосферное давление, часто сопровождающее затяжные дожди, у многих вызывает головные боли и обострение хронических болей", – рассказала Вандаева.

Кроме того, нарушение планов и ограничение физической активности на улице могут усилить чувство тревоги, тоски и изоляции, добавила эксперт.

В Москве и Подмосковье пройден пик интенсивных дождей. Полностью ливни прекратятся в столице только 26 июля. По словам синоптиков, за этот месяц в городе выпало более двух месячных норм осадков.

Однако дожди вновь вернутся в Москву в начале августа. В первой половине месяца количество осадков в сутки может достигать 12–20 миллиметров.