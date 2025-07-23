Солнечная погода установится в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве 26 и 27 июля и в начале следующей недели ожидается теплая и солнечная погода, рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости.

По словам синоптика, все прогнозы обещают улучшение погоды. Тем не менее она предупредила, что в среду и четверг, 23-го и 24-го числа, возможны небольшие дожди из-за пониженного атмосферного давления.

Однако осадки будут не такими сильными, как в предыдущие 2–3 дня, заверила метеоролог. Температура воздуха, продолжила она, останется почти неизменной. В частности, в столице минимальные значения останутся в пределах 15–17 градусов, а в области – от 12 до 17.

Днем 23 июля столбики термометров поднимутся до 24–26 градусов, а в последующие дни будут колебаться между 25 и 27 градусами. В Подмосковье прогнозируется от 23 до 28 градусов, что означает превышение нормы температуры примерно на 1 градус, пояснила Позднякова.

"Будем надеяться, что в субботу и воскресенье погода будет солнечная, потому что все модели дают переменную облачность. Это значит, что у нас небо не будет все время закрыто плотными облаками", – добавила синоптик.

Дождей также не дожидается и в начале следующей недели, отметила она, однако добавив, что во вторник и среду, 29 и 30 июля, возможны кратковременные дожди, связанные с приближением очередного атлантического циклона.

Сильные дожди вернутся в мегаполис в начале августа, примерно 4-го или 5-го числа. Ожидается, что в первой половине месяца количество осадков за сутки будет достигать 12–20 миллиметров. Несмотря на ухудшение погодных условий, столбики термометров не будут падать ниже 23–28 градусов.