На Земле произошла слабая магнитная буря

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Слабая магнитная буря произошла на Земле ночью в среду, 23 июля. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

"В период с полуночи до 3 часов ночи отмечалась слабая магнитная буря, класса G1", – сказал специалист.

Буря, по его словам, произошла из-за потоков солнечного ветра, которые достигли Земли и вызвали возмущение геомагнитного поля планеты. На момент первой половины дня 23 июля возмущения еще сохраняются, но уже не дотягивают до уровня магнитной бури.

По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), геомагнитная обстановка начала осложняться еще 22-го числа с 22:00 по московскому времени.

В ИКИ РАН отмечали, что причиной геомагнитных возмущений стала корональная дыра средних размеров на Солнце. Ожидается, что пик возмущений придется на среду, при этом магнитное поле стабилизируется в течение двух суток – до 24 июля.

