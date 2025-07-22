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Слабые магнитные бури возможны на Земле 23 и 24 июля, сообщается в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По словам ученых, причиной геомагнитных возмущений станет корональная дыра средних размеров на Солнце.

"Рост плотности солнечного ветра ожидается умеренным, поэтому сильные геомагнитные бури маловероятны. Вероятность достижения бурь второго уровня и выше оценивается в 6%. <…> Общая продолжительность возмущений при этом не должна превысить 2 суток", – говорится в публикации.

Ранее в Госдуме предложили добавить на портал "Госуслуги" возможность подписки на уведомления о предстоящих магнитных бурях. По мнению депутатов, сообщать о бурях можно с помощью push-уведомлений в мобильном сообщении, СМС или электронного письма. При этой информацию о возмущениях можно получить из открытых данных соответствующих источников, интегрируя их с инфраструктурой Минцифры.