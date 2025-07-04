Астрономы зафиксировали мощные выбросы плазмы на Солнце

Астрономы зафиксировали на Солнце мощные выбросы раскаленного газа. Два плазменных облака синхронно появились на противоположных краях звезды. Один из выбросов оказался настолько крупным, что по размерам почти превзошел само Солнце.

По словам ученых, если бы подобное явление было направлено в сторону Земли, оно могло бы вызвать серьезные последствия для планеты. Однако сейчас угрозы нет: плазма движется в сторону Венеры и Марса, а магнитная буря обойдет Землю стороной.

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