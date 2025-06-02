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02 июня, 04:23

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Глава Байконура: запуск корабля "Союз МС-28" запланирован на ноябрь

Запуск корабля "Союз МС-28" запланирован на ноябрь

Фото: ТАСС/Госкорпорация "Роскосмос"

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-28" запланирован на конец ноября 2025 года, заявил в интервью ТАСС глава администрации Байконура Константин Бусыгин.

Бусыгин подчеркнул, что пилотируемые пуски традиционно вызывают интерес у туристов. Однако самый большой приток отдыхающих ожидается в ноябре 2025 года на запуск корабля "Союз МС-28".

Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" со спутниками в интересах Минобороны РФ. Запуск ракеты был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 26 марта в 13:50 по московскому времени.

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