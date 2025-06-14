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14 июня, 07:45

Регионы

Новости регионов: на Байкале заметили "комариный торнадо"

Новости регионов: на Байкале заметили "комариный торнадо"

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В Республике Бурятия жители стали свидетелями необычного явления – на берегу Байкала образовались так называемые "комариные торнадо". Тысячи насекомых закручивались в высокие столбы, достигающие нескольких десятков метров. Биологи объясняют: это может быть рой комаров-толкунов, у которых сейчас брачный период.

В Приморском крае помощь понадобилась животному – в Находке рыбаки спасли детеныша ларги. Белек кружил вокруг катера, был сильно истощен и получил повреждение глаза. Животное попыталось самостоятельно забраться на судно. Рыбаки подняли его на борт, укрыли в полотенце и передали в реабилитационный центр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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