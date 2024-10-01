01 октября, 15:50Общество
Российский силач установил мировой рекорд, сдвинув с места поезд весом 1 482 тонны
Фото: телеграм-канал "Московская железная дорога"
Силач Роман Новиков на Белорусском вокзале в Москве сдвинул с места поезд весом 1 482 тонны, тем самым установив абсолютный мировой рекорд. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба МЖД.
"Это абсолютный мировой рекорд, и поставлен он на Московской железной дороге в день рождения ОАО "РЖД", – указано в публикации.
Кроме того, представитель МЖД заявил РИА Новости, что атлет сдвинул поезд на 5 метров 26 сантиметров.
Прошлый мировой рекорд поставил российский спортсмен Денис Вовк в мае 2024 года. Он сдвинул с места состав "Сапсан" весом 650 тонн в депо Металлострой в Санкт-Петербурге. При помощи троса и специальной лестницы он переместил поезд на 1,48 метра за 37 секунд.
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