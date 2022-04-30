Российские силачи установили три мировых рекорда по буксировке железнодорожных составов в рамках военно-патриотической акции в поддержку жителей Донбасса.

Так, атлеты из Ростова-на-Дону, Крыма и ДНР смогли сдвинуть поезд весом свыше 495 тонн более чем на 6 метров. Сделали они это держась руками за канат в положении сидя. В таком варианте рекорд был установлен впервые.

Среди женщин самой сильной стала спортсменка Анна Новоселова. Она сдвинула практически на 5 метров вагоны с углем весом около 200 тонн. Среди мужчин рекорд установил Егор Сороколетов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

