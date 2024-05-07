Атлет сдвинул с места "Сапсан" и установил мировой рекорд

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Российский атлет Денис Вовк сдвинул с места поезд "Сапсан" весом 650 тонн и установил мировой рекорд, пишет пресс-служба РЖД в своем телеграм-канале.

"Ранее в мировой практике никто не совершал ничего подобного!" – указали в пресс-службе.

Там уточнили, что Вовк поставил свой рекорд в депо Металлострой в Санкт-Петербурге. При помощи троса и специальной лестницы он переместил поезд на 1,48 метра за 37 секунд.

Ранее российские стратонавты впервые в мире совершили стратосферный прыжок на Северный полюс с высоты более 10 тысяч метров. Трое мужчин находились в свободном падении около двух минут, после чего раскрыли парашюты на высоте около одного километра.