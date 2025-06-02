RT: в среднем на выпускной ребенка родители закладывают 31 тыс рублей

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В среднем россияне считают, что выпускной школьника обойдется им в 31 тысячу рублей. Из этих денег 19 тысяч рублей планируется потратить на сам праздник и 12 тысяч – на покупку платья или костюма. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные аналитиков.

Эксперты установили, что большая часть учеников старших классов в 2025 году планирует отмечать выпускной в школе. 29% школьников после официальной части продолжат празднование в ресторане или в банкетном зале, а 17% – на природе.

"В среднем на празднование этого события родители закладывают 19 тысяч рублей. Но все же 47% хотели бы уложиться в 10 тысяч рублей, из них 14% – и вовсе в 5 тысяч рублей", – отметили специалисты.

Они уточнили, что от 10 до 30 тысяч рублей готовы потратить 32% родителей, а выше этих сумм – 17%.

Кроме того, 61% родителей школьников принимают участие в выборе наряда своего ребенка. В 27% случаев ребенок подбирает свой образ самостоятельно и обращается к родителям только за деньгами.

"Есть и те родители, которые покупают все сами, без участия ребенка (11%), – в основном это касается молодых людей (14% против 8% девушек)", – отметили аналитики.

Для образа на выпускной большинство выбирают и заказывают вещи онлайн. При этом 26% делают это на сайтах или в приложениях магазинов, а 25% выбирают вещи на различных онлайн-площадках. Еще 29% предпочитают конкретные магазины, а 9% шьют образ на заказ.

Ранее россиян предупредили, что мошенники пользуются суетой в период подготовки к школьным выпускным. Они пишут в мессенджерах от имени представителей школы или родительского комитета и предлагают проголосовать по важным вопросам или поучаствовать в опросах о качестве питания или внеклассной работе.

