Стилист Скороходова: образ на выпускной обойдется минимум в 15 тыс руб в 2025 году

До школьных выпускных осталось чуть больше месяца: они традиционно пройдут по всей России в конце июня. Как выбрать трендовый образ в 2025 году, не выйдя при этом за рамки бюджета, разбиралась Москва 24.

Курс на естественность

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несмотря на то что выпускной – торжественное мероприятие, которое предполагает пышные праздничные наряды, стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова рекомендовала девушкам в 2025 году отдать предпочтение более нежным, естественным образам.

"В первую очередь стоит отказаться от каких-то гротескных платьев, длинных шлейфов, ультрапышных юбок и от провокационного декольте (последнее в принципе не этично на выпускном). Акцент делаем на молодости", – рассказала специалист в беседе с Москвой 24.





Анна Скороходова стилист, дизайнер аксессуаров К примеру, можно сделать выбор в пользу платьев из шифона. Они хорошо подчеркнут нежность и юность. А чтобы выделиться, я рекомендую поиграть с оттенками: например, подобрать наряд в цвете металлик с отливом в золото – это свежий тренд.

Особое внимание стоит уделить аксессуарам. Чтобы не перегружать образ, стилист рекомендовала использовать только один яркий элемент, например крупное колье, кольцо или серьги. Наряд из шифона можно дополнить длинными полупрозрачными перчатками. А в качестве обуви Скороходова предложила подобрать босоножки на невысоком каблуке с тонкими ремешками, украшенными искусственными камнями, – это добавит легкости.

Если же сделать образ составным, на нем можно сэкономить.

"Например, я рекомендую попробовать драпированный корсет с шелковой юбкой. В таком виде наряд будет праздничным, а по отдельности каждый элемент можно носить ежедневно с более простым верхом или низом", – посоветовала стилист.

Молодым людям Скороходова рекомендовала отходить от привычной классики (черный или синий костюм-тройка). Более трендовым будет образ, собранный из различных сочетаний стиля casual и классики. В качестве примера она предложила клубный пиджак в сером или бежевом цветах в комплекте с джинсами или классическими брюками, но из фактурных тканей. Для торжественности к пиджаку можно прикрепить бутоньерку. Такой набор обойдется дешевле и будет регулярно использоваться в гардеробе в дальнейшем, указала стилист.





Анна Скороходова стилист, дизайнер аксессуаров Также необязательно покупать традиционные туфли. Альтернативой могут быть лоферы, ботинки под классику или кроссовки в строгом варианте.

По словам Скороходовой, составной образ для юноши в 2025 году обойдется минимум в 15,5 тысячи рублей. Купить костюм будет дороже: его стоимость в среднем начинается от 20 тысяч.

Что касается девушек, для них минимум, в который получится укомплектовать образ, также будет составлять 15–16 тысяч рублей, где около 7 тысяч будет стоить само платье, 4 тысячи – обувь и 3,5–4 тысячи – набор бижутерии.

Вечная классика

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Что касается причесок, по словам стилиста-визажиста Кристины Спигиной, школьницы в 2025 году в большей степени ориентируются на европейскую моду, где в тренде – классический пучок.

"У меня уже сейчас много запросов на "пучок Памелы Андерсон" (пушистый узел, собранный наверху, и челка, завитая на бок) или на гладкий пучок, зачесанный воском", – рассказала специалист в беседе с Москвой 24.





Кристина Спигина стилист, визажист Вечная классика – это локоны без начеса, естественные, в стиле простой объемной укладки. Либо обычные классические кудри, которые тоже уместны.

Антитрендами, по словам стилиста, будут высокие начесы, чрезмерное количество лака, а также мелкие кудри в стиле химической завивки.

"В макияже также в моде простота и нюдовые оттенки. Свежая классика – это контуринг лица, аккуратные стрелки, легкое мерцание, неяркие брови и матовые губы нейтральных оттенков. Такой образ очень подходит для юных девушек", – рассказала Спигина.

Уместным будет и выразительный макияж "смоки айс", если для него выбрать нейтральные сатиновые цвета, указала стилист. При этом она не рекомендовала даже для праздничного вечера использовать яркую помаду, слишком затемнять брови, а также использовать накладные или наращенные пушистые и объемные ресницы.



Кристина Спигина стилист-визажист Сэкономить на прическе и макияже проще, чем на нарядах, потому что их можно сделать самостоятельно. В Сети достаточно видеоуроков, и при небольшой практике может получиться вполне солидный результат.

Для домашней подготовки она рекомендовала иметь в косметичке тональный крем со светоотражающими элементами, жидкий бронзер, гель для укладки бровей и тушь для ресниц, а также тинт для губ в нюдовых оттенках. В свою очередь, стоимость сборов в салоне (прическа и макияж), по словам Спигиной, будет начинаться от 6–8 тысяч рублей.