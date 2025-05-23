Биолог Лялина: пицца и наггетсы являются худшими блюдами для выпускного

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Пицца и наггетсы являются худшими блюдами для школьного выпускного. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на исполняющую обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирину Лялину.

По словам эксперта, на выпускном следует исключить лимонад, фастфуд и жирные блюда. Помимо фастфуда и полуфабрикатов, эксперт также не рекомендует салаты с большим количеством майонеза и газировку.

"Жирные и жареные блюда: котлеты, отбивные, картофель фри, приготовленные с большим количеством масла. Сладости и десерты: торты, пирожные, кексы, мороженое и другие кондитерские изделия с высоким содержанием сахара и жиров", – добавила Лялина.

По ее словам, лучше предпочесть свежие овощи, фрукты, а также отварную рыбу. Можно приготовить блюда из нежирного мяса, в том числе куриного, легкие салаты, нарезанные фрукты, бутерброды с нежирным мясом и рыбой. Из напитков лучше всего подойдет вода с фруктами, подчеркнула эксперт.

Она также призвала помнить о сочетаемости продуктов.

Ранее россиянам рассказали, чем опасны роллы и суши. Как пояснила врач-диетолог Елена Соломатина, их необходимо съедать в течение 8–12 часов. Качество такой еды во многом зависит от рыбы, в которой нередко встречаются паразиты.

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