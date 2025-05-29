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29 мая, 07:15

Безопасность

Мошенники активизировались в преддверии школьных выпускных

Мошенники активизировались в преддверии школьных выпускных

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Мошенники решили воспользоваться суетой в период подготовки к школьным выпускным. Они пишут в мессенджерах от имени представителей школы или родительского комитета и предлагают проголосовать по важным текущим вопросам или призывают поучаствовать в опросах о качестве питания или внеклассной работе.

Затем злоумышленники присылают ссылки на фишинговые сайты, после чего воруют логины и пароли жертв. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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