ЦБ РФ сообщил об участившемся применении мошенниками схемы единого окна

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В России мошенники стали чаще использовать единое окно для обмана, предупредил Центробанк РФ в своем телеграм-канале.

"Во время телефонного разговора они (аферисты. – Прим. ред.) якобы переключают человека между сотрудниками разных ведомств", – уточнили в регуляторе.

В ЦБ рассказали, что изначально человеку звонит якобы сотрудник правоохранительных органов. Он может представиться работником МВД или Генпрокуратуры России.

После этого мошенники сообщают жертве, что какие-то преступники пытаются украсть деньги с его банковских счетов и идет операция по их задержанию. Далее человека переключают на якобы сотрудника Банка РФ.

По сценарию мошенников, лжепредставитель Центробанка поможет человеку перевести все деньги с его банковских счетов на "защищенный" счет в банке. Такими действиями преступники создают видимость "серьезности" и "официальности", отметили в Банке России.

Кроме того, в регуляторе подчеркнули, что мошенники могут выдавать себя за сотрудников Роскомнадзора, Социального фонда или службы поддержки госуслуг и других структур.

Важно помнить, что никаких специальных безопасных счетов для переводов нет, а работники государственных ведомств не просят граждан делать какие-либо переводы денег и другие операции со счетами. В регуляторе призвали игнорировать звонки и сообщения, от кого бы они ни поступали.

Ранее сообщалось, что у мошенников появилась еще одна схема обмана. Они представляются курьерами, сотрудниками склада или маркетплейса, звонят по телефону и просят назвать код из СМС. Это делается, чтобы "подтвердить доставку". Доверие вызывает то, что мошенники всегда называют точные фамилию и адрес.

Эксперты отметили, что такая схема обмана и код может вести на сайт "Госуслуги", через который мошенники получают доступ к данным граждан.