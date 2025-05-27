27 мая, 07:15Безопасность
Мошенники начали звонить под видом курьеров и просить код из СМС
Мошенники представляются курьерами, сотрудниками склада или маркетплейса, звонят по телефону и просят назвать код из СМС – якобы для подтверждения доставки. Часто они называют точные данные: фамилию и адрес, чем вызывают доверие.
Эксперты предупреждают, что это – схема обмана и код может вести на сайт "Госуслуги", через который злоумышленники получают доступ к личным данным. По словам специалистов, если звонит человек от имени магазина и просит СМС-код – это мошенник.
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